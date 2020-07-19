1 yılda 11 bin 332 hektar ormanlık alan kül oldu

Yangınların yüzde 49’u “faili meçhul” kalırken, yüzde 33’ü sigara, piknik gibi ihmâl içeren nedenlerle çıktı; ihmâl 6 bin 529 hektar ormanı yok etti. Yangınların yüzde 5’i ise kasıtlı olarak çıkarıldı. 2019 yılı itibarıyla Türkiye’deki toplam orman alanı, 22 milyon 740 bin 297 hektara ulaştı. Son 4 yılda sadece yüzde 1,7 büyüme gerçekleşti. İlk sırayı 1 milyon 146 bin 62 hektarlık araziyle Antalya aldı. Antalya’yı 873 bin 651 hektarlık orman alanıyla Kastamonu, 835 bin 534 hektar ile Mersin ve 829 bin 309 hektar ile Muğla takip etti.

Türkiye’nin orman alanı bakımından en fakir ili yalnızca 161 hektarlık araziyle Iğdır olurken, Iğdır’ı, 5 bin 905 hektar ile Ağrı ve 11 bin 195 hektar ile Nevşehir izledi.

2019’da 2 bin 688 orman yangını çıktı, 15 bin 417 futbol sahası büyüklüğündeki 11 bin 332 hektarlık orman alanı yok oldu. Bu yangınların 42’si kundaklama olmak üzere 124’ü kasıtlı olarak çıkarılırken, sadece kasıtlı yangınlarda 686 hektar orman alanı küle döndü. Yangınların 883’ünün sigara izmariti ya da piknik nedeniyle “ihmâl ya da kaza” sonucu çıktığı belirlenirken bu ihmâlin bedeli de 6 bin 529 hektar alanın küle dönmesi oldu. 3 bin 744 hektar ormanlık alanı yok eden bin 309 yangın ise faili meçhul kaldı.

Yarısı İzmir’de

2019’da en çok orman yangını 264 yangın ile Muğla’da çıkarken, en büyük zarar 146 ormanın yandığı İzmir’de yaşandı. Türkiye’de yanan orman alanlarının yüzde 43’ü İzmir’deydi.