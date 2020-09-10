10 Eylül bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

Koronavirüs tablosu günlük olarak vatandaşlarla paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosu ile ilgili ayrıntıları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıyor. Koronavirüs tablosunda yer alan vaka sayısı ve ölü sayısındaki son durum ise merak konusu. Peki 10 Eylül Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da dün şu açıklamayı yaptı;

"Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım. http://covid19.saglik.gov.tr"

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

10 Eylül koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. 10 Eylül koronavirüs tablosunun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.