MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 10 kişide coronavirüs çıkınca muhtar, köyü karantinaya aldı!
ABONE OL
20.08.2020 - 15:06 | | İHA

10 kişide coronavirüs çıkınca muhtar, köyü karantinaya aldı!

Elazığ’ın Kovancılar ilçesindeki bir köyde 10 kişinin Korana virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca muhtar köyü karantinaya alarak, girişleri kapattı.

10 kişide coronavirüs çıkınca muhtar, köyü karantinaya aldı!

İlçeye bağlı Ekinözü köyünde 10 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine muhtar Hayati Sinem, tedbir amaçlı anayol hariç tüm tali yolları toprak dökerek kapattı. Muhtar tarafından karantinaya alınan köye giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılmaya başlandı.

Köyde vaka sayısının artması nedeniyle tedbir aldıklarını belirten Muhtar Hayati Sinem,”Anayol haricinde tüm tali yollar an itibariyle kapatılmıştır. Bu süreçte tüm köy halkının daha hassas ve duyarlı davranması ve kendi sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz. 65 yaş üstü olanların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkması, evinde pozitif vaka olanların tüm ev halkının karantina süresince evden çıkmaları kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde idari para cezası, toplum sağlığını tehlikeye atığı için savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır. Dışarıdan misafir veya başka yere misafirliğe köy içinde ve dışında kesinlikle yasaklanmıştır. Tüm kurallara uyulmasını önemle rica ediyorum. Bu sorunla bireysel değil, hep birlikte gayret edersek başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Beylikdüzü'nde dehşet! 6 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattıİstanbul Beylikdüzü'nde bir kadının, bahçede bulunan köpeğiyle oynadıkları için kızdığı komşu çocuklarını kovalayarak, yakaladıklarından 2'sini dövdüğü iddia edildi. Dayak yiyen çocuğun annesi kadından şikayetçi oldu. Kadının 6 yaşındaki Çınar'a dayak atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65

Şanlıurfa’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

Hidrokarbon nedir, çeşitleri nelerdir? Hidrokarbon nerede kullanılır?

Hidrokarbon nedir, çeşitleri nelerdir? Hidrokarbon nerede kullanılır?

Sıradaki Haber