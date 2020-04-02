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02.04.2020 - 13:23 | | DHA

10 kişilik aile korbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri'de Suriyeli 10 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.

10 kişilik aile korbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Melekhatun Sokak'ta oturan Suriyeli ailenin fertleri, sabah kalktıklarında rahatsızladı.

Aile üyeleri, sağık ekiplerini arayarak yardım istedi. Gelen görevliler, 10 kişilik aileyi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan tetkiklerde sobadan sızan karbonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 10 kişi, tedaviye alındı.

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