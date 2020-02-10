10 Şubat (bugün) son depremler... Deprem oldu mu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Son depremler günlük olarak araştırılan konuların başında geliyor. Vatandaş Türkiye'nin neresinde deprem meydana geldiğini sıklıkla sorguluyor. Özellikle de Manisa, Akdeniz ve Elazığ'da yaşanan son depremler merak ediliyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

SON DEPREMLER

Türkiye'de bugün 3'ün üzerinde 4'ten küçük iki deprem meydana geldi. Son deprem saat 16.44'te Antalya Kemer'de 3.2 büyüklüğündeydi.

DEPREM NERELERDE OLUŞUR?

Deprem herhangibir yerde ve herhangibir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kaboğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesiler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur.

1. Kuşak (Pasifik Deprem Kuşağı): Şiliden kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD nin batı kıyıları ve Alaskanın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelandayı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremleri %81’i bu kuşak üzeride gerçekleşir.

2. Kuşak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik okyanusuna ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin %17’si bu kuşakta oluşur.

3. Kuşak (Atlantik): Bu kuşak Atlantik Okyanusu ortasında yer alan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı) boyunca uzanır.