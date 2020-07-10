10 Temmuz koronavirüs vaka tablosu! Türkiye'de koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı kaç oldu?

Dünyanın gündeminde koronavirüs yer alıyor. Koronavirüsün Türkiye'deki son durumu ile ilgili bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarafından açıklanıyor. Koronavirüs tablosunda vaka sayısı, can kaybı sayısı ve iyileşen hasta sayısı gibi detaylar yer alıyor. Peki 10 Temmuz koronavirüs vaka sayısı belli oldu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor. http://covid19.saglik.gov.tr"