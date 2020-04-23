Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin “23 Nisan’da Türkiye’de Çocuk Olmak” başlıklı raporunda, Türkiye’de 22 milyon 876 bin 798 çocuğun yaşadığı belirtilerek özetle şu tespitler yapıldı: “Veriler Türkiye’de 720 bin çocuk işçi olduğunu gösteriyor. Çocuk işçiliğinin süzgeçten geçirilen verilere rağmen yüksek çıkmasının altında giderek yaygınlaşan yoksulluk yatıyor. 2018’de yoksul çocuk sayısında bir önceki yıla göre yüzde 6 artış yaşandı. 15-17 yaş grubundaki her 100 çocuktan 16’sı çalışmak zorunda. Çalışan çocukların büyük kısmının kayıt dışı olduğu düşünüldüğünde tablo karanlık. Veriler çocukların yüzde 32’sinin ‘yoksul’ olduğunu gösteriyor.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel tarafından hazırlanan politika notunda ise, “Türkiye’de öğrenci başına ilkokuldan yükseköğretime kadar kadar 5 bin 275 dolar harcama yapılırken, OECD ülkeleri ortalaması yaklaşık 10 bin doları bulmaktadır” denildi. Raporda, “Kovid-19 salgınında çocuklarımız arasındaki fırsat eşitsizliği katmerlenmiştir. Uzaktan eğitime geçilmesiyle dezavantajlı çocuklarımız eğitime erişimde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 5’inin televizyonlara, yüzde 20’sinin internete erişimi yoktur. Çalışan çocukların yüzde 45,5’i hizmet sektöründedir. Bu çocuklar iş yerlerinin kapanmasıyla işsiz kalmıştır. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinden sonra, çalışanların idari izinli sayılacakları duyurulmuştur. Ancak kayıt dışı çalışan çocukların evde kalmalarını teşvik eden bir uygulama bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı, ayrıca “2019’da 29’u 14 yaş ve altı olmak üzere 67 çocuk iş cinayetine kurban gitmiştir” denildi.