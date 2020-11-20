1000 TL yardım başvuru sonucu sorgulama: e-Devlet 1000 TL sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?

Kovid-19 nedeniyle ekonomik sıkıntıların üstesinden gelebilmek adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belirlenen şartları taşıyan herkese 1000 TL tutarında pandemi sosyal destek yardımı sağlıyor. 1. ve 2. faz ödemeleri ardından 3. faz başvuruları da sürüyor. e-Devlet sisteminden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sosyal yardım başvurusunda bulunarak sonuç sorgulama işlemi de yapılabiliyor.

1000 TL SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 TL pandemi başvurusu, e-devlet sisteminde bulunan ''Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu'' kategorisinden gerçekleştiriliyor. e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra istenen bilgiler sonrasında, belirli şartları taşıyan vatandaşlar yardımdan faydalanabiliyor.

E-DEVLET 1000 TL PANDEMİ BAŞVURU EKRANI...

PANDEMİ YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 başvurularından faydalanabilmek için belirlenen koşulları taşıyor olmak gerekiyor. Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

* Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

* Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

* 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

* 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

* Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

* İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

* İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.

SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU SORGULAMA...