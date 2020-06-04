1000 TL yardım başvuru sonucu sorgulama! E-Devlet sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

1.ve 2.faz yardım ödemeleri geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmişti. 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmayanlar başvuru sayfasını araştırırken başvurularını gerçekleştirenler ise sonuç sorgulama sayfasını arıyorlar. İşte 1000 TL yardım ödemleri ile ilgili ayrıntılar...

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek kısmında başvurular gerçekleştiriliyor.Başvurular T.C kimlik numarısının son haneisine göre belirlenen günlerde yapılıyor.Cumartesi ve pazar günleri ise herkes başvuru yapabilir.

İşte T.C Kimlik numarasının son hanesine göre başvuru günleri;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden giriş sağlanabiliyor.

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,

Silikozis Aylığı,

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Öksüz Yetim Yardımı,

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

Şartlı Eğitim Yardımı,