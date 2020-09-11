11 Eylül Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var?

11 Eylül Bim aktüel kataloğu fırsatları bugün tüketicilerle zincir market mağazasının raflarında buluşuyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda HP Wireless Mouse 69,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. listede ev gereçlerine kadar çeşitli avantajlar bulunuyor. İşte 11 Eylül Bim aktüel kataloğu...





