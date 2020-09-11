11.09.2020 - 09:19 |
11 Eylül Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var?
Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Bim her hafta salı ve günleri aktüel kataloğunda yer alan ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda ankastre setten ütüye kadar çeşitli fırsatlar bulunuyor. Tüketiciler Bim aktüel kataloğunda neler olduğunu merak ediyor. İşte 11 Eylül Bim aktüel kataloğu...
11 Eylül Bim aktüel kataloğu fırsatları bugün tüketicilerle zincir market mağazasının raflarında buluşuyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda HP Wireless Mouse 69,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. listede ev gereçlerine kadar çeşitli avantajlar bulunuyor. İşte 11 Eylül Bim aktüel kataloğu...