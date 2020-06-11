11.06.2020 - 18:24 |
11 Haziran Koronavirüs tablosu son durum - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca...
Tüm dünyada günün en çok konuşulan konularından biri olan Corona virüsü ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte son zamanlarda vaka artışı gösteren Corona virüste günün tablosu öncesi geçtiğimiz gün Fahrettin Koca tarafından açıklanan son tablo...
Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 400 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüste günün tablosu belli oldu. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün açıklama yapmaya devam ediyor. İşte 11 Haziran Perşembe günü öncesi coronavirüste son durum...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(10 MAYIS ÇARŞAMBA)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 36.521
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 922
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 17
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 2.241
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 2.451.700
TOPLAM VAKA SAYISI: 173.036
TOPLAM CAN KAYBI: 4.746
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 146.839