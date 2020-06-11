11 Haziran Koronavirüs tablosu son durum - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca...

Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 400 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüste günün tablosu belli oldu. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün açıklama yapmaya devam ediyor. İşte 11 Haziran Perşembe günü öncesi coronavirüste son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(10 MAYIS ÇARŞAMBA)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 36.521



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 922



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 17



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 2.241

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.451.700



TOPLAM VAKA SAYISI: 173.036



TOPLAM CAN KAYBI: 4.746



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 146.839

















































