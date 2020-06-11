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11.06.2020 - 18:24 |

11 Haziran Koronavirüs tablosu son durum - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca...

Tüm dünyada günün en çok konuşulan konularından biri olan Corona virüsü ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte son zamanlarda vaka artışı gösteren Corona virüste günün tablosu öncesi geçtiğimiz gün Fahrettin Koca tarafından açıklanan son tablo...

11 Haziran Koronavirüs tablosu son durum - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca...

Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 400 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüste günün tablosu belli oldu. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün açıklama yapmaya devam ediyor. İşte 11 Haziran Perşembe günü öncesi coronavirüste son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(10 MAYIS ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 36.521

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 922

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  17

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 2.241

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.451.700

TOPLAM VAKA SAYISI: 173.036

TOPLAM CAN KAYBI: 4.746

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 146.839

11 Haziran Koronavirüs tablosu son durum - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi - Bakan Koca...






















 

Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cesedine ulaşıldı!Sivas’ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren ve kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı. Olay yerine gelen çocukların yakınları cesetler çıkarılırken gözyaşlarına boğuldu.
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