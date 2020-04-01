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01.04.2020 - 09:49 | | iHA

12 gün sonra evden çıktı, hayat kurtardı

 Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sadece insanları değil hayvanların da yaşamını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Doğa da yardıma muhtaç hayvanlar ise bir elin kendilerine ulaşmasını bekliyor.İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler Bursa'da kaydedildi. Gezintiye çıkan vatandaş balıkçılar tarafından atılan oltaya takılan kuşu büyük uğraş verip kurtardı.

12 gün sonra evden çıktı, hayat kurtardı

Olay geçen hafta Bursa’nın Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesinde yaşandı. Hikmet Sungur isimli vatandaş, 12 gün evde kaldıktan sonra canı sıkıldı. Gerekli tedbirleri alıp, sosyal mesafe kuralına uyarak biraz hava almak doğa yürüyüşüne gitti.

Yürüyüş için evinin yakınlarında bulunan sulama amaçlı kullanılan Dağyenice Göletine giden Sungur, yürüyüş yaptığı sırada göletin ortasında bulunan ağaca takılmış karabatak kuşunun çırpındığını gördü. Sungur, etrafta bulunan tahta parçalarından kürek yaparak kıyıdaki sandalla, kuşun yanına giderek gagasına takılan iğneyi çıkardı.

İğneden kurtulan kuş özgürlüğe tekrar kanat çırparak uzaklaştı. Sungur yüzünden yaralansa da, insanlık ölmemiş dedirten görüntüler cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

12 gün sonra evden çıktı, hayat kurtardı

Tarlada çalışan kadına jandarma yardım ettiManisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma ekipleri devriye esnasında tarlasında tek başına domates fidelerinin üzerini örtmeye çalışan kadına yardım etti.
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