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05.02.2021 - 23:22 | | DHA

12 kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Çalköy'de 12 kişide koronavirüs tespit edilince köy karantinaya alındı.

12 kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı

Gümüşhacıköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Çalköy köyünde son dönemde vaka ve temaslı sayısında ciddi artışlar olması, bu durumun salgının kontrolünü zorlaştırması nedeniyle 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle 10 gün süreyle tedbiren giriş ve çıkışların durulmasına karar verilmiştir. Zaruri ihtiyaçların (gıda, temizlik vb.) ise kaymakamlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılanacaktır. Zorunlu karantinaya tabi olmayan vatandaşların, zaruri ihtiyaçları dışında sokağa çıkılmamasına, grup halinde toplanılmamasına, karşılıklı ev ziyaretleri yapılmamasına karar verilmiştir. Tedbirlere uymayanlarla ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılmasına karar verilmiş denildi.

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