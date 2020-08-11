12 metreden alt yola uçtu!

Kaza, öğle saatlerinde Adana Feke- Kozan yolundaki Düzağaç Mahallesi'ne bağlı Ağdeğirmen mevkinde meydana geldi. Tufanbeyli'den Kozan yönüne giden İlker Yıldırım yönetimindeki 06 MVD 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 12 metrelik yükseklikten alt yola uçtu.

Ters dönen otomobildeki sürücü Yıldırım, yara almadan kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cankur ekipleri ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kontrol amaçlı Yıldırım'ı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.