MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 12 Şubat Çarşamba Kayseri'de yarın okullar tatil mi?
ABONE OL
11.02.2020 - 09:58 |

12 Şubat Çarşamba Kayseri'de yarın okullar tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle bugün birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Kayseri'de de bugün Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar bugün tatil edildi. Peki yarın okullar tatil olacak mı?

12 Şubat Çarşamba Kayseri'de yarın okullar tatil mi?

Kayseri'deki kar yağışı devam ederken akşam saatlerinde kar yağışı etkisini daha da artıracak. Bugün, Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi. Şimdi öğrenci ve veliler yarınki durumu merak ediyor.

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri ile ilgili yarın tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yok. Kar yağışının şiddetine göre gün içerisinde Valilikten bir açıklama yapılması bekleniyor.

12 ŞUBAT KAYSERİ İLÇE İLÇE HAVA DURUMU

Akkışla kar yağışlı -11, Bünyan kar yağışlı -7, Develi kar yağışlı -5, Felahiye kar yağışlı -7, Hacılar kar yağışlı 0, İncesu kar yağışlı -5, Kocasinan kar yağışlı 0, Melikgazi kar yağışlı 0, Özvatan kar yağışlı -7, Pınarbaşı kar yağışlı -12, Sarıoğlan kar yağışlı -8, Sarız kar yağışlı -10, Talas kar yağışlı 0, Tomarza kar yağışlı -9, Yahyalı kar yağışlı -8, Yeşilhisar kar yağışlı -5 derece...

Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladıRusya’da bir yolcu yanlış metroya binince acil durum kilidini açıp metrodan dışarı atladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk diplomat Köse'yi şehit edenlere idam cezası

Türk diplomat Köse'yi şehit edenlere idam cezası

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!
Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Sıradaki Haber