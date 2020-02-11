12 Şubat Çarşamba Kayseri'de yarın okullar tatil mi?

Kayseri'deki kar yağışı devam ederken akşam saatlerinde kar yağışı etkisini daha da artıracak. Bugün, Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi. Şimdi öğrenci ve veliler yarınki durumu merak ediyor.

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri ile ilgili yarın tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yok. Kar yağışının şiddetine göre gün içerisinde Valilikten bir açıklama yapılması bekleniyor.

12 ŞUBAT KAYSERİ İLÇE İLÇE HAVA DURUMU

Akkışla kar yağışlı -11, Bünyan kar yağışlı -7, Develi kar yağışlı -5, Felahiye kar yağışlı -7, Hacılar kar yağışlı 0, İncesu kar yağışlı -5, Kocasinan kar yağışlı 0, Melikgazi kar yağışlı 0, Özvatan kar yağışlı -7, Pınarbaşı kar yağışlı -12, Sarıoğlan kar yağışlı -8, Sarız kar yağışlı -10, Talas kar yağışlı 0, Tomarza kar yağışlı -9, Yahyalı kar yağışlı -8, Yeşilhisar kar yağışlı -5 derece...