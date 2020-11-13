13 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronaviürs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili son durum merak konusu. Her gün paylaşılan koronavirüs tablosunda koronavirüs test, vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere çeşitli detaylar bulunuyor. Peki 13 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'da dün şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim. http://covid19.saglik.gov.tr"

13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

13 Kasım koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Koronavirüs tablosunun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.