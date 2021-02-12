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12.02.2021 - 17:39 | | DHA

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis

Gelen bir son dakika haberine göre; Aydın'ın Didim ilçesinde, kırtasiyeci 61 yaşındaki Erkan Güler, 13 yaşındaki kız öğrenciye aşk mektubu yazdı. Cinsel istismar iddiasıyla tutuklu yargılanan Güler, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis

Efeler Mahallesi'ndeki bir okulun karşısında kırtasiye dükkanı bulunan Erkan Güler, geçen 22 Ekim'de, iddiaya göre 13 yaşındaki kız çocuğuna 'Bir tanem' başlıklı mektup yazıp, verdi.

"EĞER SEN 17-18 YAŞLARINDA OLSAYDIN"

Küçük kız ise, “Artık daha fazla acı çekmek istemiyorum. Eğer bana sevgin bittiyse lütfen cevap yazma. Eğer bir cevap yazmazsan her şeyin bittiğini anlayacağım. Sana söz veriyorum bir tanem göz göze bile gelmeyeceğiz. Yok, eğer hala seviyorsan o zaman bunu belli edecek gibi davran. Çünkü artık seni düşünmekten ve seni beklemekten yoruldum. Biraz zor ama bir gün büyür, sevgiyi anlarsın. Daha söyleyecek o kadar çok sözüm var ki, daha sayfalar dolusu yazarım. Eğer sen 17-18 yaşlarında olsaydın. Seninle evlenmekten başka hiç bir şey düşünemezdim" yazan mektubu ablasına gösterdi. Abla da polise giderek, şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Güler, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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13 yaşındaki kız çocuğuna 'aşk mektubu' yazan kırtasiyeci tutuklandı!

CEZASI BELLİ OLDU

Güler hakkında 'çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan' 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 9 Şubat'taki karar duruşmasına tutuklu sanık Erkan Güler ve taraf avukatları katıldı. Beraat talebi mahkeme tarafından reddedilen Erkan Güler, suçun sarkıntılık aşamasında kalması nedeniyle istinaf yolu açık olmak üzere 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza suçun birçok kez tekrarlanması nedeniyle 5 yıla çıkarıldı. Mahkeme tutuklu sanığa ayrıca ‘çocuğa cinsel taciz’ suçundan da 10 ay hapis cezası verdi.

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis

İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.
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