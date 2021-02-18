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18.02.2021 - 15:59 | | DHA

13 yaşındaki kız çocuğu 43 gün sonra bulundu!

Çorum’da 43 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki C.E. adlı kız çocuğu, polis ekipleri tarafından Ankara’da bulundu. Kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla 8 kişi ise gözaltına alındı.

13 yaşındaki kız çocuğu 43 gün sonra bulundu!

Çorum’da, Mehmet ve Sultan E. çiftinin kızları C.E., 7 Ocak günü çarşıya gitmek üzere evden çıktı, ancak geri dönmedi.

Kızlarından haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. Polislerin yaptığı araştırmada, C.E.'nin Ankara’da bir adreste olduğu tespit edildi. Çorum ve Ankara polisinin ortaklaşa düzenlediği baskında C.E. bir evde bulundu.

Kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen 8 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

 

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