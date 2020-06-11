14 gün karantina süreci kalktı mı? Yurt dışından gelenlere karantina var mı?

Corona virüs için birçok alan tedbirler alındı. Normalleşme adımları ile birlikte bazı yasaklar kaldırıldı. yurt dışından gelen vatandaşlar için 14 gün evde gözetim kuralı bulunuyordu. 14 gün kuralı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki 14 gün karantina süreci kalktı mı?

14 GÜN KARANTİNA SÜRECİ KALKTI MI?

YTB Başkanı Abdullah Eren, yaz aylarında memleket yoluna düşen vatandaşların Türkiye'ye geliş gidişlerindeki ihtiyaçlarını gidermek ve daha rahat seyahat etmelerini sağlamak için YTB tarafından başlatılan "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl yine gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. Bu kapsamda, '14 Gün Evde Gözetim Uygulaması' kalktı. Bu yıl da yaz izin döneminde YTB olarak Memleket Yolu'na düşen vatandaşlarımızın yanında olacağız."