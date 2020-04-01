01.04.2020 - 13:48 | | DHA
14 otobüsle taşınıyor! Tam 350 kişi...
Bursa’dan gittikleri umreden döndükten sonra Ankara'da alındıkları karantinada süreleri dolanlar, evlerine dönmeye başladı.
Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında umreden dönen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında, karantina altına alındı. Bu kapsamda Bursa'dan gittikler umreden dönenler de Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan yurtta karantina altına alındı.
Karantina süreleri dolan ve testleri negatif çıkanlar, otobüsler ile Bursa’ya getirilmeye başlandı. Saat 05.00'ten itibaren Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne 10 otobüs geldi. 4 otobüsün de halen yolda olduğu, toplam 14 otobüs ile 350 vatandaşın, Bursa'ya getirileceği öğrenildi.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde özel kıyafet giyen ve eldiven ile maske takan görevliler tarafından karşılanan vatandaşlar, 14 gün de evlerinde karantina altında kalacak.
Sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadıDenizli’de engelli kızının arabaları çok sevmesinden dolayı emeklilik parasıyla sıfır araç alan vatandaş, üste üste çıkan arızalar sebebiyle zor durumda kaldı. Yaklaşık 3 aydır tamir için servise gidip gelerek mağdur olan talihsiz vatandaş, “Emekli oldum, emeklilik parasıyla birlikte sıfır araba aldım. Arızalar çıktı, bayi bunları gidermeye çalıştı. Burada olmadı İzmir’e gittim. İzmir’de hatanın birisi giderildi ama başka bir hata başladı. Sürekli başım ağrımaya başladı” dedi.