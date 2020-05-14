Yüz binlerce genç sokağa çıkma için sabırsızlanıyor. Çarşamba günü 0-14 yaş arası çocuklar haftalar sonra sokak yüzü gördürler. Aileleri ile tahditli olarak sokağa çıkan çocuklar büyük bir heyecan yaşarken sıra 15-20 ayşa arası gençlere geldi. Şimdi hem onlar hem de aileleri '15-20 yaş arası gençler ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?' sorusunu soruyor.

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

20 yaş altı için esneme iki grup halinde uygulanıyor.

0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabildi.

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek.

HAFTAYA DA DEVAM EDECEK

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklar 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecek.