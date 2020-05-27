15 - 20 yaş aralığı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

4 günlük sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi fakat 0-14 ve 15-20 yaş aralığında olan vatandaşların sürekli olarak sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Belli gün ve belirli saatlerde sokağa çıkma izni olan bu vatandaşlar için beklenen günler ne zaman? 0-14 yaş arası bugün sokağa çıkma iznini saat 11:00-15:00 saatleri arasında yaşayacak. Peki 15 - 20 yaş ne zaman çıkacak? 15 - 20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, izin günleri ne zaman?

15-20 YAŞ NE ZAMAN ÇIKACAK?

15-20 yaş arası gençler 29 Mayıs Cuma günü yine 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkacaklar.

15-20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

15-20 yaş sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 20 yaş altı vatandaşları ilgilendiren sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.