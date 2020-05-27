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27.05.2020 - 07:49 |

15 - 20 yaş aralığı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arasında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu kısıtlama sürerken, belli tarih ve satler belirlenerek 0-14 yaş arası vatandaşlar için ve 15-20 yaş arası vatandaşlar için sokağa çıkma izin günlerinde yakın noktalara çıkabilme izni 20 yaş altı vatandaşlara moral oluyor. 0-14 yaş bugün belli saatlerde çıkabilecekken, 15 - 20 yaş ne zaman çıkacak? 15 - 20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, izin günleri ne zaman?

15 - 20 yaş aralığı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

4 günlük sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi fakat 0-14 ve 15-20 yaş aralığında olan vatandaşların sürekli olarak sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Belli gün ve belirli saatlerde sokağa çıkma izni olan bu vatandaşlar için beklenen günler ne zaman? 0-14 yaş arası bugün sokağa çıkma iznini saat 11:00-15:00 saatleri arasında yaşayacak. Peki 15 - 20 yaş ne zaman çıkacak? 15 - 20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, izin günleri ne zaman?

15-20 YAŞ NE ZAMAN ÇIKACAK?

15-20 yaş arası gençler 29 Mayıs Cuma günü yine 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkacaklar.

15-20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

15-20 yaş sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 20 yaş altı vatandaşları ilgilendiren sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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