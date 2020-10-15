15 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

Korona virüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgi son durum merak konusu. Korona virüs tablosunda, vaka, test, iyileşen hasta ve vefat eden kişi sayısı ile ilgili detaylar yer alıyor. Koronavirüs tablosunun detayları günlük paylaşılıyor. Peki 15 Ekim koronavirüs tablosu belli oldu mu?

KORONAVİRÜSTE SON DURUM NEDİR?

Bakan Koca, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız. http://covid19.saglik.gov.tr"



