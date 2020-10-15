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15.10.2020 - 11:23 |

15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller! Hasta bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

Ekim ayının ortasına gelinmesiyle birlikle evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı sorgulaması çeşitli şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki 15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller! Hasta bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı, hasta bakıma muhtaç vatandaşlara bakan yakınlarına ödenen maaş olarak yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli çalışmaları arasında yer alan evde bakım maaşı 23 ilde yatırıldı. İşte 15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller...

15 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar, Çanakkale, Tokat, Karabük, Hatay, İstanbul, Sakarya, Şanlıurfa, Konya, Samsun, Mersin, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Erzurum, Kars, Balıkesir, İzmir, Uşak ve Zonguldak illerinde evde bakım maaşları yatırıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

İstanbul'da boz ayı paniği! Cep telefonu kamerasıyla görüntüledi...Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece’de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.
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