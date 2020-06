15 Haziran koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı mı? Bakan Koca açıklama yaptı mı?

Koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saatlerinde Twitter üzerinden açıklanmaya devam ediyor. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından son dönemde yaşanan corona virüs vaka artış sayısına ilişkin Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada hedeften uzaklaşıyoruz açıklamasında bulundu. Peki 15 Haziran koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı mı?

BAKAN KOCA HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ DEYİP DUYURDU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 176 test yapıldı, 1562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat ederken 1330 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, vaka sayısı 178 bin 239, vefat sayısı 4 bin 807 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 290, iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417 oldu.

"En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." değerlendirmesinde bulundu.

KORKUTAN ARTIŞ

1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinin ardından, 12 Haziran günü Türkiye’deki günlük vaka sayısı 30 Mayıs’tan bu yana ilk kez binin üzerine çıkmıştı. Dün 1459 olan vaka sayısı bugün 1562'ye yükseldi.