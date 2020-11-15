15 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu (vaka sayısı-ölü sayısı) son detayları! Son dakika Türkiye günlük koronavirüs tablosu gelişmeleri....

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı son durumu merak konusu. Dünyanın gündeminde olan koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri paylaşılıyor. Koronavirüs tablosunda test, iyileşen hasta ve vaka sayısı gibi detaylar yer alıyor. Peki 15 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin. http://covid19.saglik.gov.tr"