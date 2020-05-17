15 kentte sokaklar sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı’nın 15 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından yasak uygulanan kentler ilk gün sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle Ankara, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs Salı gece yarısı sona erecek. Başkent genelinde yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi. İstisna kapsamında dışarı çıkan yayaların ve araçlarda bulunanların maske taktığı, sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

Atlı polisler

Şehir genelinde uygulama noktalarında polis ekipleri, araçları durdurarak ateş kontrolü ve evrak denetimi gerçekleştirdi. Ayrıca kentin belirli noktalarında Ankara Atlı Polis Birliği ekipleri de devriye görevi yaptı.

Kısıtlamaın ilk gününde, İzmir’i de sessizlik sardı. Şehirdeki cadde ve meydanlar boşaldı. Sokakların boş kalmasını fırsat bilen ekipler, Konak Tramvayı’nda onarım çalışması gerçekleştirdi. Polis, kentte 25’ten fazla noktada uygulama noktası oluşturarak, kısıtlamaya uymayan kişilere ceza yazdı.

Bursa Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Atatürk Caddesi ve tarihi Kapalı Çarşı’nın da bomboş olduğu gözlendi. Kısıtlamanın ilk dakikalarında doğum gününden döndüklerini söyleyen iki gence 6 bin 360 TL ceza kesti.

Eskişehir’de de İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri, tarihi Odunpazarı Evleri ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.

Sakarya’daki cadde ve merkezlerde de sessizlik hakim oldu.

Trafik en düşük

Kocaeli’de kentin belirli bölgelerinde kontrol yapan polis ekipleri, araçları durdurarak ateş kontrolü ve evrak denetimi gerçekleştirdi. Görevliler dışında kimsenin sokakta olmadığı kentte yaya ve araç trafiği en düşük seviyelerinden birine ulaştı.

Zonguldak’ta normal zamanlarda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleriyle kent merkezi boş kaldı. Kayseri’de de polis ekipleri de yollarda denetim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan yollarda asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Gaziantep’te de yaya ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gazi Muhtar, Üniversite, Karataş bulvarlarındaki sakinlik dikkati çekti.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul’da meydan ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin birçok noktasında, cadde, sokak ve meydanlarda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi. İstanbul’da meydan ve sokaklar, kuşlar ve sokak hayvanlarına kaldı. Belirlenen noktalarda denetim yapan polis ekipleri, trafiğe çıkan araçların belgelerini kontrol ederek, sokağa çıkma yetkisi olmayan vatandaşlara idari işlem yaptı.

Sıcakta yasak dinlemediler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına “Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz” diyerek, tepki gösterdi. Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu 3 Nisan’da, sahil yürüyüş yolları, plajlar, park, mesire yeri ve bahçelere girişi yasaklamıştı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının gündüz 37-40 derece, nem oranının ise yüzde 60 ile 65 arasında olduğunu belirtti. l DHA

Sosyal mesafe kalmadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi giyim eşyalarının satıldığı halk pazarında yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşların ise yasak olmasına rağmen yanlarında çocuklarını da getirdiği görüldü. Pazarda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, kalabalığa, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu. Pazarcı Beyhan Bilgiç, pazara maske takmadan gelenlerin olduğunu ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini belirterek, “Pazar çok kalabalık. Sosyal mesafeye de uyulmuyor” dedi. -DHA

Maske yasakları genişliyor

Daha önce 20’ye yakın ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağı genişliyor. Isparta, Amasya, Eskişehir’de de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Şanlıurfa yoğun

Sokağa çıkma ve şehirlerarası yolculuk kısıtlaması uygulamalarının kaldırıldığı büyükşehirlerden Şanlıurfa kent merkezinde insan ve araç yoğunluğu yaşandı. Maske takma zorunluluğu olan kentte, polis ekipleri denetim yaparken, belediye ekipleri de dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.-DHA