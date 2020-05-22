MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 15 mahallede karantina! Giriş ve çıkışlar kapatıldı
ABONE OL
22.05.2020 - 01:36 | | DHA

15 mahallede karantina! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.

Serikte aynı aileden 2 kişi ve onlarla yakın temasta bulunduğu belirlenen 10 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 12 kişi hastanede tedaviye alınırken, kendileriyle yakın temasta bulunduğu tespit edilen kişilerin yaşadığı Merkez Mahallesindeki 15 sokak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri saat 00.00 itibariyle söz konusu sokakların giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.

Öte yandan, test sonucu pozitif çıkanların Serik Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü, test sonucu henüz netleşmeyen 7 kişinin ise gözetim altında tutulduğu belirtildi.

15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 mahallede karantina! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

15 mahallede karantina! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

TIR'ın açık unutulan damperi üst geçide çarpıp koptu!

TIR'ın açık unutulan damperi üst geçide çarpıp koptu!

Sıradaki Haber