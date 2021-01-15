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15.01.2021 - 22:21 |

15 Ocak son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?

İzmir'de yine deprem oldu. Merkezüssü Seferihisar olan deprem büyük panik yaratırken bir kez daha son depremler araması yoğunlşatı. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusunu cevabı...

15 Ocak son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?

Deprem ülkesi Türkiye'de zaman zaman yaşanan depremler korku yaratıyor. Son olarak İzmir yine sallandı. 4 büyüklüğündeki deprem panik yaşatırken "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" soruus roulmaya başlandı.

SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM

Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 17.50 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 15.01.2021, 20:20:10 TSİ
Enlem : 37.8676 N
Boylam : 26.9310 E
Derinlik : 6.97 km

SON DEPREMLER 15 OCAK 2021

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
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