15.01.2021 - 22:21 |
15 Ocak son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?
İzmir'de yine deprem oldu. Merkezüssü Seferihisar olan deprem büyük panik yaratırken bir kez daha son depremler araması yoğunlşatı. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusunu cevabı...
Deprem ülkesi Türkiye'de zaman zaman yaşanan depremler korku yaratıyor. Son olarak İzmir yine sallandı. 4 büyüklüğündeki deprem panik yaşatırken "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" soruus roulmaya başlandı.
SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 17.50 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 15.01.2021, 20:20:10 TSİ
Enlem : 37.8676 N
Boylam : 26.9310 E
Derinlik : 6.97 km
SON DEPREMLER 15 OCAK 2021
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