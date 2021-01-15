15 Ocak son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?

Deprem ülkesi Türkiye'de zaman zaman yaşanan depremler korku yaratıyor. Son olarak İzmir yine sallandı. 4 büyüklüğündeki deprem panik yaşatırken "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" soruus roulmaya başlandı.

SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM

Büyüklük : 4.0 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 17.50 km. Seferihisar (Izmir)

Tarih-Saat : 15.01.2021, 20:20:10 TSİ

Enlem : 37.8676 N

Boylam : 26.9310 E

Derinlik : 6.97 km

SON DEPREMLER 15 OCAK 2021

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