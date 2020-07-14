14.07.2020 - 15:00 |
15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz 2020'de EFT yapılır mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü için kısa bir süre kaldı. Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü'ne yaklaşırken banakların açık olup olmayacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 15 Temmuz'da bankaların çalışma durumu ile ilgili detaylar...
2020 senesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü çarşamba gününe denk geliyor. 15 Temmuz'un hafta içi olmasından dolayı resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Diğer taraftan bankaların 15 Temmuz'da çalışıp çalışmayacağı araştırılıyor. Peki 15 Temmuz'da bankalar açık mı, EFT yapılır mı?
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, resmi tatil olarak geçiyor
15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankalar da tatil olacak.
15 TEMMUZ'DA EFT YAPILIR MI?
EFT işlemleri ise 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilse hesaplara en erken 16 Temmuz 2020 tarihinde geçecektir.
Şort giydiği için darp edildiğini iddia eden ODTÜ'lü geç kız: Çığlık atarak kurtuldumYalova’da, ODTÜ öğrencisi Beril Nisa Aydın (20), şort giydiği için kendisini tokat atıp, darp eden Hüseyin A.'dan (70) şikayetçi oldu. Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyeden adli kontrolle serbest bırakılan Hüseyin A., ifadesinde genç kıza şort giydiği için tokat attığını itiraf ederken, üniversiteli Beril Nisa Aydın, “Yüzüme defalarca vurdu. Çığlık atarak, kurtuldum” dedi.