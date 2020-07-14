15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz 2020'de EFT yapılır mı?

2020 senesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü çarşamba gününe denk geliyor. 15 Temmuz'un hafta içi olmasından dolayı resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Diğer taraftan bankaların 15 Temmuz'da çalışıp çalışmayacağı araştırılıyor. Peki 15 Temmuz'da bankalar açık mı, EFT yapılır mı?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, resmi tatil olarak geçiyor

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankalar da tatil olacak.

15 TEMMUZ'DA EFT YAPILIR MI?

EFT işlemleri ise 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilse hesaplara en erken 16 Temmuz 2020 tarihinde geçecektir.