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31.01.2021 - 14:59 | | DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza! Yaralılar var

Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza! Yaralılar var
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza! Yaralılar var
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza! Yaralılar var
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza! Yaralılar var
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Kaza dün Üsküdar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde seyreden araca, ardından da kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Öndeki araçta hasar meydana gelirken, çarpan araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

    Köpekleri kavga ettirdiler, korkup otomobillerin üstüne çıktılarPENDİK'te sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken dışarı çıkan bir grup genç, yanlarındaki 2 pitbull cinsi köpeği birbirlerine saldırttı. Korkarak köpeklerden kaçan bazı gençler ise park halindeki araçların üzerine çıktı.
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