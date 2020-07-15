15.07.2020 - 13:54 | | İHA
15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor
15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 1'i kadın 4 polis memurunun isimlerinin verildiği zırhlı araçlar bugün Adana'da şehir turu attı.
15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde şehit düşen Adanalı polislerin isimlerinin yazılı olduğu zırhlı özel harekat araçlarıyla kent genelinde konvoy yapıldı. Şehadet şerbeti içen şehitler için Ramazanoğlu Camisinde mevlit okunarak dua edildi.
Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç, Sevda Güngör ile Yunus Uğur’un isimlerinin yazıldığı zırhlı araçlar, Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Ramazanoğlu Camiinin önüne getirildi. Bir süre cami önünde bekletilen araçlar kent genelinde tur attı. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin önlem aldığı camide şehitlerin ruhu için mevlit okundu.
Ömer Halisdemir'in kabrine 9 şehidin mezarından toprak taşıdılar!Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in (42) Niğde'deki kabri, hain girişimin 4'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul'dan şehitliğe gelen Ender Halisdemir, şehit Ömer Halisdemir'e hayranlığı nedeniyle Bükcüoğlu olan soyadını Halisdemir olarak değiştirdiğini söyledi. Çankırı'dan gelen bisikletli grup ise, 9 şehidin mezarından getirdiği toprağı, Halisdemir'in kabrine serpti.