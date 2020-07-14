15 Temmuz (Yarın) tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı var mı?

15 Temmuz sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz'un gelmesi ile birlikte vatandaşlar yarın sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, konu ile ilgili gelişme yaşandı mı? Yarın yasak, kısıtla olacak mı?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

15 TEMMUZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili güncellemeleri haberimizden takip edebileceksiniz.