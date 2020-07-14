14.07.2020 - 17:58 |
15 Temmuz (Yarın) tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı var mı?
15 Temmuz sokağa çıkma yasağı var mı? Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Bu sene 15 Temmuz çarşamba gününe denk gelmektedir. Peki korona virüs salgınından dolayı yaşanan sokağa çıkma yasağı 15 Temmuz günü de geçerli olacak mı? Herkes merakla bu sorunun yanıtını arıyor.
15 Temmuz sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz'un gelmesi ile birlikte vatandaşlar yarın sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, konu ile ilgili gelişme yaşandı mı? Yarın yasak, kısıtla olacak mı?
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.
15 TEMMUZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili güncellemeleri haberimizden takip edebileceksiniz.