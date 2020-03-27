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27.03.2020 - 17:16 | | AA

15 Temmuz'da alçak uçuş yapan pilota ağırlaştırılmış müebbet talebi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

15 Temmuz'da alçak uçuş yapan pilota ağırlaştırılmış müebbet talebi!

Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Yüce,  Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında "Anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası  istedi.

Sanık Yüce'nin avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için  süre talep etti. Bunun üzerine mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar  vererek davayı erteledi.

 

 

 

 

 

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