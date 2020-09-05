15 yaşındaki Melisa'nın intihar sebebi babası mı?

İzmir Ödemiş Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki intihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Buse Melisa K. (15), emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi.

Twitter'dan daha önce yaptığı paylaşımlarda babasından baskı gördüğünü yazan Buse Melisa K., son tweet'inde de "Tetiği çektim" ifadesini kullandı.

Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi.

EMEKLİ ASTSUBAY BABA, 'İNTİHARA SÜRÜKLEME' SUÇLAMASIYLA ADLİYEDE



Buse Melisa K., beylik tabancasını başına ateşleyerek intihar eden emekli astsubay baba Özay K. (49) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İntihar olayından önce kızıyla tartıştığı öğrenilen babaya, 'intihara sürükleme' suçlaması yöneltildiği öğrenildi.