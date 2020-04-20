MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 1500 yıllık mezar ortaya çıktı! Jandarma başında nöbet tutuyor
ABONE OL
20.04.2020 - 20:12 | | DHA

1500 yıllık mezar ortaya çıktı! Jandarma başında nöbet tutuyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Çayır Plajı sahilinde Bizans dönemine ait 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede, mezar içinde herhangi bir buluntuya rastlanmadı.

Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da dün İlçe Jandarma Komutanlığı'na Çayır Plajı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı geldi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çatı kısmı kiremitle kaplı olan ağzı açık bir mezar tespit etti. Bölgede balık tutan iki kişinin olayla ilgili olarak ifadesi alındı. Jandarmanın başında nöbet tuttuğu mezarda Çanakkale Müze Müdürlüğü ekipleri bugün inceleme yaptı.

1500 yıllık mezar ortaya çıktı Jandarma başında nöbet tutuyor

Mezarın Bizans dönemine ait olduğu ve yaklaşık 1500 yıllık olduğu tespit edildi. Mezar içinde ise bir buluntuya rastlanmadı. Çevrede yapılan incelemede tek bir mezar olduğu ve yakınında herhangi bir nekropol izine rastlanılmadığı öğrenildi. 

 

    Bozcaada'da 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktıÇanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Çayır Plajı sahilinde Bizans dönemine ait 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede, mezar içinde herhangi bir buluntuya rastlanmadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    J.D. Salinger'in nesi 1 milyon dolara satılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

    J.D. Salinger'in nesi 1 milyon dolara satılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    Hangi oyuncu aktörlük öncesi özel dedektif olarak çalışmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

    Hangi oyuncu aktörlük öncesi özel dedektif olarak çalışmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

    Sıradaki Haber