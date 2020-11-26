26.11.2020 - 14:33 | | DHA
154 günde kıpkırmızı oldu
Korona virüs salgınında yüzde ellinin üzerinde artış yaşanan Aydın’da 15 gün önceki risk haritasındaki yeşil ve sarı alanların tamamen kırmızıya dönüştüğü görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile yüzde elli artış yaşanan illerin içinde yer alan Aydın’da “Hayat Eve Sığar” uygulamasındaki risk haritası kıp kırmızı oldu.
Hayat Eve Sığar uygulamasında Efeler ilçesinde 11 Kasım 2020 tarihindeki yoğunluk haritasındaki sarı ve yeşil alanların, 26 Kasım 2020 tarihi itibariyle kırmızıya dönüşmesi vaka artışlarını gözler önüne serdi. 15 gün önceki diğer renkler vaka artışı ile birlikte kırmızıya dönüşürken, Efeler ilçesinde tedbirlerin en üst seviyeden uygulanmaya başladığı öğrenildi.
6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktıAtaşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.