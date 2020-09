16 Eylül Koronavirüs tablosu bugün saat kaçta açıklanır? 15 Eylül koronavirüs tablosuna göre kaç yeni test yapıldı, toplam kaç yeni vaka var?

Koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile açıklanmaya devam ediyor. Ülkemizde ilk vakanın ortaya çıktığı 11 Mart tarihinden itibaren her gün günlük yapılan test, vaka can kaybı ve iyileşen hasta sayısını içeren koronavirüs tablosu paylaşılmaya devam ediyor. 15 Eylül açıklanan son korona virüs vaka tablosuna göre;

110.412 test yapılırken 1.742 yeni vaka tespit edildi. 67 vatandaşımız açıklanan koronavirüs tablosuna göre hayatını kaybederken 1.202 kişi ise şifa buldu ve sağlığına kavuştu.

Dün yapılan 110.412 testin ardından toplam test sayısı 8.742.535'ye ulaştı. Dün açıklanan son vaka sayısı ile birlikte ülkemizde toplam vaka sayısı 294.620'ye ulaştı. Bugüne kadar vefat eden hasta sayımız ise 7.186 olarak duyuruldu. Hastalarda Zatürre oranı % 7,1 olarak açıklanırken Ağır hasta sayısı 1.327 olarak duyuruldu. 11 Mart tarihinden itibaren şifa bulan hasta sayımız ise 261.260 rakamına ulaştı.

Bakan Koca yaptığı açıklamasında; Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz açıklamasında bulundu.

16 Eylül koronavirüs tablosunun akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor