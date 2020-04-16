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16.04.2020 - 18:03 |

16 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Vaka sayısı ve Ölü sayısı kaça yükseldi, Bugün kaçTest yapıldı?

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 137 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Nisan'daki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

16 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Vaka sayısı ve Ölü sayısı kaça yükseldi, Bugün kaçTest yapıldı?

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(15 NİSAN ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 34.090

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 4.281

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  115

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 875

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 477.716

TOPLAM VAKA SAYISI: 69.392

TOPLAM CAN KAYBI: 1.518

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 5.674


16 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Vaka sayısı ve Ölü sayısı kaça yükseldi, Bugün kaçTest yapıldı


 

Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler yapılamıyorİBB metrobüs durağında iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı bildirildi. Metrobüs seferleri iki yönde de yapılamıyor. Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgeye çok sayıda ambulans ekibinin sevk edildiği duyuruldu.
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