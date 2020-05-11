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11.05.2020 - 16:44 | | DHA

16 yaşındaki genç arkadaşı tarafından bıçakladı!

Antalya’da 16 yaşındaki R.S., tartıştığı arkadaşı 15 yaşındaki K.T. tarafından bacağından bıçaklandı.

16 yaşındaki genç arkadaşı tarafından bıçakladı!

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 134 Sokak üzerindeki parkta meydana geldi. Parka gelen R.S. ve arkadaşı K.T., bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladı. R.S., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.T. tarafından sol bacağından iki kez bıçaklandı. K.T. olay sonrası kaçarken, çevredekiler 112'yi aradı. Gelen sağlık ekipleri R.S'yi, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. R.S. polise, kendisini yaralayanın K.T. olduğunu söyledi. Polis K.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevrede oturanlar, gençlerin parktaki kavgalarından usandıklarını söyledi. Bir mahalleli, parkta olaysız gün geçmediğini belirterek, yaralanan kişinin birkaç gün önce tabancayla etrafa ateş ettiğini ileri sürdü.

 

 

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