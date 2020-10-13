MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 16 yıllık sır perdesi! Bir mektup çözdü...
ABONE OL
13.10.2020 - 08:56 |

16 yıllık sır perdesi! Bir mektup çözdü...

16 yıl önce töre cinayetine kurban giden 16 yaşındaki Arzu Tuncel ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

16 yıllık sır perdesi! Bir mektup çözdü...

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, 2004'te henüz 16 yaşındayken İstanbul Arnavutköy'de cansız bedeni bulunan ve katilleri o dönemde tespit edilemeyen Arzu Tuncel'in, iki ağabeyi tarafından bakire olmadığı gerekçesiyle katledildiği ortaya çıktı. 

İKİ KARDEŞ TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Cinayetten 16 yıl sonra savcılığa gelen bir ihbar mektubu üzerine hazırlanan iddianamede Arzu'nun, iki ağabeyi tarafından "Kirlenen namuslarının temizlenmesi" iddiasıyla, töre saikiyle ve canavarca hisle öldürüldüğü belirtildi. Ağabeyler Şener ve Yemlihan Tuncel'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. İki kardeş tutuksuz yargılanıyor. 

16 yıllık sır perdesi Bir mektup çözdü...

Bingöllü bir ailenin güzeller güzeli kızıydı Arzu. 20 yaşındaki Güner Bilgin ile nişanlandırılmıştı. Nişan döneminde 'çocuk gelin'in akrabaları ve komşuları "Bakire değil" dedikodusu yaydı. Askerden dönen Güner Bilgin, anne Medine Tuncel'e sordu. Anne "Kızım merdivenden düştü" dedi. Annenin sözlerine inanmayan Güner Bilgin, Arzu'ya rapor aldırmak istedi. Anne "Bu olayı fazla büyütme, çevreye duyurma" dedi. Güner Bilgin bayıldı. Ağabeyler de dedikoduyu öğrendi.

5 Şubat 2004'te gecesinin sabahı Arzu nişanlısıyla doktora gidecekti. Ağabey Şener, jandarmaya başvurdu ve "Kızkardeşim kayıp" ihbarında bulundu. Ancak Arzu'nun cesedi boş bir arsada bulundu. Vücudunda 7'si öldürücü nitelikte 17 kesik vardı. İşkence görmüştü. Arzu'nun ölümü bir sır olarak kaldı.

Ta ki 16 yıl sonra savcılığa isimsiz bir ihbar mektubu gelene dek. Mektupta "Arzu'yu iki ağabeyi öldürdü. Biz mahalle sakinleri seyirci kalmaktan rahatsız oluyoruz" yazılıydı. Dosya raftan indirildi, soruşturma yürütüldü. Sonuçta da savcılık, Arzu'yu öldürdüğü gerekçesiyle iki ağabey hakkında "Töre saiki ile kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açtı. Şüpheliler, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hâkim karşısına çıkacak. İddianamede; Arzu'nun nişanlısı tarafından bekaret muayenesi için doktora götürüleceği gün iki ağabeyi tarafından öldürüldüğü yer aldı. En can alıcı nokta ise şu oldu, Arzu otopsi raporundan anlaşılacağı üzere bakireydi.

Minik Ayşenur gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyorMalatya'da göz çevresinde şekil bozukluğu yüzünden göz kapakları kapanmayan 4 yaşındaki Ayşenur Yavuz, diğer çocuklar gibi gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? 13 Ekim koronavirüs tablosu belli oldu mu?

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? 13 Ekim koronavirüs tablosu belli oldu mu?

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Akılalmaz olay! Pizzanın içinden jilet çıktı...

Akılalmaz olay! Pizzanın içinden jilet çıktı...

Sıradaki Haber