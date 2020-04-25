169 aile hekimine virüs bulaştı

Test sayısının artmasının, rakamsal artıştaki etkenlerden biri olduğunu ancak koruyucu ekipman sıkntısını tam olarak giderilmediğini söyleyen Dr. Demir, “Bu rakam 23 Mart günü 22 kişi, 4 Nisan tarihinde 52 kişiydi. Bir ayda neredeyse 10 kat artış yaşandığını görüyoruz. İki meslektaşımız yoğun bakımda ama tek tesellimiz entübe olmamaları. Yavuz Kalaycı’yı şehit vermemiz bizleri sarstı. Bugün itibarıyla İstanbul’daki 90 aile hekimi, 55 ebe ve hemşire, 24 personel ile tıbbi sekreter Kovid-19 hastalığı ile mücadele ediyor. Bu rakamlar bize ulaşanlar. Bize ulaşmamış, test yaptırmadan hastalığı ayakta geçiren meslektaşlarımızın da olduğunu tahmin ediyoruz. İstanbul’un kalabalık semtlerindeki Aile Sağlık Merkezleri’nde yoğunluk devam ediyor. Koruyucu ekipman ve fiziksel şartlarımız çok iyi değil. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının şehit sayılması en büyük isteğimiz” diye konuştu.