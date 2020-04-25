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25.04.2020 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul

169 aile hekimine virüs bulaştı

Sağlık çalışanları, Kovid-19 pandemisine karşı canla başla mücadele ederken, İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, şu an için İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 169 aile hekimi, hemşire, ebe ve sağlık personelinin, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

169 aile hekimine virüs bulaştı
MERT İNAN İstanbul

 

Test sayısının artmasının, rakamsal artıştaki etkenlerden biri olduğunu ancak koruyucu ekipman sıkntısını tam olarak giderilmediğini söyleyen Dr. Demir, “Bu rakam 23 Mart günü 22 kişi, 4 Nisan tarihinde 52 kişiydi. Bir ayda neredeyse 10 kat artış yaşandığını görüyoruz. İki meslektaşımız yoğun bakımda ama tek tesellimiz entübe olmamaları. Yavuz Kalaycı’yı şehit vermemiz bizleri sarstı. Bugün itibarıyla İstanbul’daki 90 aile hekimi, 55 ebe ve hemşire, 24 personel ile tıbbi sekreter Kovid-19 hastalığı ile mücadele ediyor. Bu rakamlar bize ulaşanlar. Bize ulaşmamış, test yaptırmadan hastalığı ayakta geçiren meslektaşlarımızın da olduğunu tahmin ediyoruz. İstanbul’un kalabalık semtlerindeki Aile Sağlık Merkezleri’nde yoğunluk devam ediyor. Koruyucu ekipman ve fiziksel şartlarımız çok iyi değil. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının şehit sayılması en büyük isteğimiz” diye konuştu.

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