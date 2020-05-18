MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 169 kişinin daha karantina süresi doldu!
ABONE OL
18.05.2020 - 10:53 | | İHA

169 kişinin daha karantina süresi doldu!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı Malatya'daki karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

169 kişinin daha karantina süresi doldu!

Corona virüs salgını nedeniyle yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşları özel uçaklarla tahliye ediliyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan’da bulunan 169 Türk vatandaşı da 14 gün önce özel uçakla getirildikleri Malatya’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumu Battalgazi Öğrenci Yurdunda karantina altına alındı. Bu süre zarfında odalarında izole edilen gurbetçilerin karantina süresi sorunsuz tamamlanınca, alınan tedbirler çerçevesinde bugün memleketlerine uğurlandılar.

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün koordinesinde, alınan sağlık tedbirleri ile kendilerini bekleyen otobüslere bindirilen gurbetçiler, Malatya’da geçirdikleri 14 gün boyunca rahatları için her şeyin düşünüldüğünü dile getirdi. Karantina süresince güzel günler geçirdiklerini belirten gurbetçiler, Türkiye’de olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kimi vatandaşlar ise Malatya’dan hatıra olarak yanlarına kayısı fidanı aldı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker’in de hazır bulunduğu uğurlama programında, 169 kişi işlemlerinin ardından Adana ve Hatay’a doğru yola çıktı.

Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdiTürkiye'de ve yurt dışında yüzlerce şubesi olan “Meşhur Adıyaman Çiğ köftecisi” markasının sahibi Ömer Aybak, Sarıyer Uskumruköy’deki villasına giderken lüks otomobiliyle kaza geçirdi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir motosikletli Aybak'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi I Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya ilişkin kaymakamdan açıklama

Son dakika haberi I Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya ilişkin kaymakamdan açıklama

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kabine toplantısı ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine toplantısı ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Sıradaki Haber