17.08.2020 - 12:01 |
17 Ağustos 1999 kaç şiddetinde oldu? 17 Ağustos depremi nerede ve saat kaçta oldu?
17 Ağustos 1999 depremi üzerinden 21 sene geçti. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminde hayatını kaybedenler anıldı. 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünün gelmesiyle çeşitli detaylar merak konusu oldu. İşte 17 Ağustos depremi büyüklüğü ve saati ile ilgili ayrıntılar...
17 Ağustos 1999 senesinde Marmara Depremi yaşandı. 17 Ağustos 1999 depremi ya da Marmara Depremi saat 03:02'de gerçekleşmişti. Depremin yıl dönümünde yaşamını yitirenler anıldı. İşte 17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili detaylar...
17 AĞUSTOS DEPREMİ NEREDE OLDU?
1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşti.
Depremin odak derinliğinin 10–15 km olduğu ve sağ atımlı 120 km civarında bir fay hareketi ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4,0-5,0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremler meydana gelmiştir.
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