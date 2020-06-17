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17.06.2020 - 19:07 |

17 Haziran Şans Topu canlı çekilişi ne zaman saat kaçta? - 992. hafta Şans Topu sonuçları açıklanıyor

17 Haziran 2020 Şans Topu çekilişi sonuçları belli oluyor. 992. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri olacak? İşte bu akşamki çekiliş öncesi derlediğimiz geçtiğimiz hafta çekilişinde çıkan şanslı numaralar ve sonuç sorgulama motoru...

17 Haziran Şans Topu canlı çekilişi ne zaman saat kaçta? - 992. hafta Şans Topu sonuçları açıklanıyor

17 Haziran 2020 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgiyle takip edilen sevilen şans oyununda haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getiriyoruz. İşte Çarşamba günlerinin bir klasiği olan Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş öncesi son çekilişin sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

10 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

16, 19, 23, 30, 32 + 3

17 Haziran Şans Topu canlı çekilişi ne zaman saat kaçta - 992. hafta Şans Topu sonuçları açıklanıyor



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Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir

 

 

 

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