17 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

17 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta sonu 48 süresince sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,17 Nisan saat 24.00'ten 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Peki 17 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Sokağa çıkma yasağının geçen hafta olduğu gibi 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEKİ 30 BÜYÜKŞEHİR

Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van – Van Büyükşehir Belediyesi