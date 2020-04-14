17 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
17 Nisan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar gündem geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Peki 17 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde?
17 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta sonu 48 süresince sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,17 Nisan saat 24.00'ten 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Peki 17 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Sokağa çıkma yasağının geçen hafta olduğu gibi 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması bekleniyor.
TÜRKİYE'DEKİ 30 BÜYÜKŞEHİR
Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi