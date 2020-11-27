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27.11.2020 - 12:48 |

17 yaşındaki Burcu'nun feci sonu

Ardahan'ın Göle İlçesine bağlı Samandöken köyünde yaşayan 17 yaşındaki Burcu Usanmaz koronavirüse yakalandı. Tedavi için gönderildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde 10 gün önce tedaviye alınan Burcu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burcu Usanmaz'ın babası acılı haberi alır almaz hastaneye koşarken, yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

17 yaşındaki Burcu'nun feci sonu

 Ardahan'ın Göle İlçesine bağlı Samandöken (Sinot) köyünde 17 yaşındaki Burcu Usanmaz koronavirüse yakalandı. Tedavi için gönderildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde 10 gün önce tedaviye alınan Burcu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burcu Usanmaz'ın babası acılı haberi alır almaz hastaneye koşarken, yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

"TARİFSİZ ACILAR İÇERİSİNDEYİZ"

Burcu'nun ölüm haberiyle sarsılan yakınları "Tarifsiz acılar içerisindeyiz." dedi. Memleketi Göle'yi yasa boğan Burcu Usanmaz'ın Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi. (Sabah)

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