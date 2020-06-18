18 Haziran Koronavirüs tablosu son durum yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Koca...
Çin'in Wuhan kentinde gizemli bir vürüs ortaya çıktı. Binlerce kişiye bulaşan corona virüsü ya da diğer adıyla koronavirüs 450 binden fazla kişinin hayatına mal oldu. Geçtiğimiz gün 2,5 milyon test barajının geçilmesinin ardından toplam vaka sayısı 182.727'e ulaşırken günün can kaybı ise 19 olarak duyurulmuştu. İşte bu akşamki açıklama öncesi Türkiye'de son durum...
Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 450 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü ile günün tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum tablosunu vatandaşlarla paylaşıyor.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(17 HAZİRAN ÇARŞAMBA)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 52.901
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.429
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 19
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.261
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 2.773.904
TOPLAM VAKA SAYISI: 182.727
TOPLAM CAN KAYBI: 4.861
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 154.640
COVID-19 BELİRTİLERİ
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, kuru öksürük ve yorgunluktur. Daha az yaygın olan ve bazı hastaları etkileyebilecek diğer semptomlar arasında ağrı ve ağrı, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, konjonktivit, boğaz ağrısı, ishal, tat veya koku kaybı veya ciltte kızarıklık veya parmaklarda veya ayak parmaklarında renk değişikliği bulunur. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak sadece çok hafif semptomları vardır.Çoğu insan (yaklaşık% 80) hastane tedavisine ihtiyaç duymadan hastalıktan iyileşir. COVID-19 alan her 5 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanır ve nefes almada zorluk çeker. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp ve akciğer sorunları, diyabet veya kanser gibi altta yatan tıbbi sorunları olanlar ciddi hastalık geliştirme riski altındadır. Bununla birlikte, herkes COVID-19'u yakalayabilir ve ciddi şekilde hastalanabilir. Nefes alma / nefes darlığı, göğüs ağrısı / basıncı veya konuşma veya hareket kaybı ile ilişkili ateş ve / veya öksürük yaşayan her yaştan insan derhal tıbbi yardım almalıdır. Mümkünse, hastanın sağ kliniğe yönlendirilebilmesi için önce sağlık uzmanını veya tesisi aramanız önerilir.
AB, FON HAZIRLIYOR!
Avrupa Birliği (AB) ümit vadeden corona virüs aşılarının önceden satın alınması için 2,4 milyar euroluk bir acil fon kullanmaya hazırlanıyor.
Bir AB yetkilisinin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, bu konu AB elçilerinin Çarşamba günkü toplantısında ele alındı. Toplantıda Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda, aşı alımını güvenceye almak üzere ilaç şirketleriyle müzakereleri hızlandırdıklarını ifade etti.
AB’nin acil fonu, Avrupa’da aşı üretme kapasitesinin artırılması ve ilaç şirketlerinin mali sorumluluk sigortasını kapsamak için de kullanılacak. ABD de geliştirilmekte olan aşıları önceden satın almak üzere çeşitli adımlar atmış, AstraZeneca’nın denenmekte olan aşısının ilk 1 milyar dozunun üçte birini satın almak istemişti.