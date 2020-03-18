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18.03.2020 - 13:45 |

18 Mart son depremler... Deprem mi oldu?

Dün Elazığ ve Muğla deprem nedeniyle korku dolu anlar yaşarken bugünkü son depremler listesi merak ediliyor. Peki bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte detaylar...

18 Mart son depremler... Deprem mi oldu?

 

Dün Elazığ iki kez 3.7 ile sallanırken Muğla'da ise 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Şimdi vatandaşlar bugün yaşanan depremleri merak ediyor. İşte 18 Mart son depremler listesi...

SON DEPREMLER

Bugün Türkiye'de onlarca deprem meydana gelirken 3'ten büyük herhangi bir deprem olmadı. Saat 13.45 itibarıyla son deprem ise Türkiye-İran sınırında yaşandı.

18 Mart son depremler... Deprem mi oldu

Vicdansızlar birebir aynısını yaptı!İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte dezenfektan üretimi yapılan bir depoya emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda corana virüs fırsatçısı bir kişi gözaltına alınırken binlerce şişe dezenfektan ele geçirildi.
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