18 Mart son depremler... Deprem mi oldu?

Dün Elazığ iki kez 3.7 ile sallanırken Muğla'da ise 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Şimdi vatandaşlar bugün yaşanan depremleri merak ediyor. İşte 18 Mart son depremler listesi...

SON DEPREMLER

Bugün Türkiye'de onlarca deprem meydana gelirken 3'ten büyük herhangi bir deprem olmadı. Saat 13.45 itibarıyla son deprem ise Türkiye-İran sınırında yaşandı.