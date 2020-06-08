Binlerce vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ile ilgili geliÅŸmeler devam ediyor. KoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bulunan 18 yaÅŸ altÄ± genÃ§lerimiz ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±z ile ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ± derledik. Peki 0-18 yaÅŸ sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±ÅŸ izni ne zaman, hangi gÃ¼n saat kaÃ§ta? Ä°ÅŸte konuyla ilgili ayrÄ±ntÄ±lar..



18 YAÅž ALTI SOKAÄžA Ã‡IKMA Ä°ZNÄ° NE ZAMAN?



0-18 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklar ve genÃ§ler 3 Haziran Ã‡arÅŸamba ve 5 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ 14.00-20.00 saatleri arasÄ±nda, yÃ¼rÃ¼me mesafesiyle sÄ±nÄ±rlÄ± olmak, mesafe kuralÄ±na riayet etmek ve maske takmak kaydÄ±yla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kabilecek.



18 yaÅŸ altÄ± iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±kma izni iki gÃ¼n uygulanacak. 0-18 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklar ve genÃ§ler 3 Haziran Ã‡arÅŸamba ve 5 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ 14.00-20.00 saatleri arasÄ±nda, yÃ¼rÃ¼me mesafesiyle sÄ±nÄ±rlÄ± olmak, mesafe kuralÄ±na riayet etmek ve maske takmak kaydÄ±yla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kabilecek.



AyrÄ±ca aileleriyle ÅŸehiriÃ§i-ÅŸehirlerarasÄ± yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlÄ±ÄŸa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler iÃ§in otel alanÄ± ev sayÄ±lacak.



Ã‡ocuk ve genÃ§ler, otel alanÄ±nÄ±n iÃ§indeki tÃ¼m faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki bÃ¶lgeler ise yasak kapsamÄ±nda olacak. Ã‡arÅŸamba-cuma gÃ¼nleri 14.00-20.00 saatleri arasÄ±nda otel alanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kabilecek, yÃ¼rÃ¼me mesafeli bulunduÄŸu ÅŸehirde gezebilecekler. AynÄ± kurallar ailesiyle birlikte yazlÄ±ÄŸa veya baÅŸka illere giden Ã§ocuk ve genÃ§ler iÃ§in de geÃ§erli olacak.